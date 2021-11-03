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Yaşam

Cesur kedi, köpeği korkuttu

Eskişehir'de sokakta kendisini sıkıştıran köpeği korkutan kedi, görenleri şaşırttı. Köpeğin yanından uzaklaşmasının ardından ağaca tırmanan kedi, gözden kayboldu.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 11:25 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:26
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Ertuğrul Gazi Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde kaldırımda duran bir kedi, köpek tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bu sırada kedi kendini savunmak için köpeğin karşısına geçti. Köpeğin kendisini kovalamasına izin vermeyen kedi, cesaretiyle vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlar köpek ile kedi arasına girmesine rağmen iki hayvan birbirinden uzaklaşmadı. Kedinin yanına yaklaşamayan köpek, bir süre sonra bu mücadelesinden vazgeçti.

Köpeğin yanından uzaklaşmasının ardından ağaca tırmanan kedi, gözden kayboldu.

Kedi ile köpeğin görüntüleri, AA muhabirince kaydedildi.

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