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Çetenin parası say say bitmedi

Aylık geliri 8 milyon olan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Şebeke lideri kız kardeşinin düğününe katılmak için Kıbrıs’tan Adana’ya geldiğinde yakayı ele verdi.  

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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli kurulan yasa dışı bahis şebekesi olduğunu belirledi. Polis, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipte şebeke liderinin Kıbrıs’ta yaşayan Akın Ö. olduğu tespit edildi. Akın Ö. liderliğindeki suç şebekesinin 7 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden Türkiye genelinde bahis oynattığı, toplanan paranın 10 paravan şirket üzerinden Kıbrıs’a ve Ukrayna’ya aktarıldığını belirlendi. Şebeke lideri Akın Ö. kız kardeşi Gizem Ö’nün düğününe katılmak için Kıbrıs’tan Adana’ya geldiğini öğrenen polis harekete geçti. Gerekli delilleri toplayan ekipler, Adana merkezli Mersin ve Konya’da eş zamanlı 20 Eylül günü operasyon yaptı. 

DÜĞÜN GÜNÜ NEZARET 

Yapılan baskınlarda lider Akın Ö, ile birlikte 1’i kız 2 kardeşi de gözaltına alındı. Operasyondan bir gün sonra düğünü olan Gizem Ö’nün yasa dışı bahis şebekesinin muhasebesine batığı ileri sürülürken, Cemal Ö’nünse şebekenin Adana sorumlusu olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 40 kişi arasında şebekenin ATM’den paralarını çekmekten sorumlu olan yöneticisi Ali G’nin evinden yapılan aramada 500 bin lira nakit Türk parası, 105 kişiye ait banka kartı, 100’ün üzerinde sim kart ve çift hatlı 7 telefon ele geçirildi.

Polis evin her tarafından çıkan paraları saya saya bitiremedi. Operasyon kapsamında şebekenin lideri Akın Ö’nün el konulan bilgisayarını incelemeye alan polis, yaptığı incelemede şebekenin 1 yıllık muhasebe dökümünü ele geçirdi. Örgüt liderinin bilgisayarındaki materyallerde aylık 8 milyon liranın Adana’dan Kıbrıs’a gönderildiği bu paranın yurt dışı bahis sitelerine aktarıldığı tespit edildi. 

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