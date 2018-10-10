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Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki adam, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, 28 Eylül 2018 Cuma günü ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Büyükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 65 yaşındaki Mehmet Karpuzoğlu, bahçesindeki ceviz ağacından dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü.
 
Ağır yaralanan yaşlı adam, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Karpuzoğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 11 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
 
Mehmet Karpuzoğlu’nun cenazesi, memleketi Elbistan’a getirilerek defnedildi.
 

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