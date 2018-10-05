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Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı

Cevizlibağ'da tramvay yolundan karşıya geçen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce direğe ardından tramvaya çarptı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Gökhan Işık ile yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

  • DHA
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Cevizlibağ tramvay yolunda meydana geldi. D-100 yan yoldan çıkarak Cevizlibağ tramvay yoluna giren Gökhan Işık'ın kullandığı 34 DS 3413 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından tramvaya çarptı. Tramvayın otomobili sürüklediği kazada otomobilin sürücüsü Gökhan Işık ile yanındaki kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücü Gökhan Işık ile yanındaki kişiyi ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından tramvay seferleri kontrollü olarak sağlandı. 
 
Otomobildekilerin makas atarak geldiğini ileri süren bir görgü tanığı, "Makas attı, önce kaldırıma ardından direğe çarptı, oradan tramvayın önüne düştü. Tramvay da onu sürükledi." iddiasında bulundu.
 
 

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