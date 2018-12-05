Çevreyi korumak için pazar filesi örüyorlar

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Ön ve eşi Aysel Ön, ördükleri rengarenk pazar fileleriyle pazar alışverişinde naylon poşet kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Karaburun'da 40 yıla yakın yat ustalığı yapan Mustafa Ön, büyük balıkçı teknelerinde makinistlik yaptığı dönemde balıkçılardan ağ onarımını öğrendi. 20 yıl önce aktif çalışma hayatına nokta koyan Ön, naylon poşetlerin gelişi güzel atılıp doğaya zarar verdiğini gördükten sonra pazar filesi örmeye başladı.

Önceleri hobi olarak bu işi yapan Ön, bir süre sonra semt pazarının yakınındaki evinin girişine file tezgahı kurdu. İlerleyen yaşına rağmen her sabah tezgahının başına geçen Ön'e eşi Aysel Ön de destek olmaya başladı. Yaptıkları filelerle herkesin dikkatini çeken Ön çifti, ele emeği ürünlerini 5 liradan satıyor.

"Bu uğraş beni canlı tutuyor"

Mustafa Ön, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini çok sevdiği için geliştirdiğini, vatandaşların talebi üzerine değişik renklerde pazar filesi ördüğünü söyledi.

Çalışırken tüm dert ve sıkıntılarını unuttuğunu anlatan Ön, "81 yaşındayım, boş oturunca sıkılıyorum. Kahvehane alışkanlığım yok, file örerken mutlu oluyorum. Bu uğraş beni canlı tutuyor." dedi.

Yaptığı işten ekonomik beklentisinin olmadığını vurgulayan Ön, şunları dile getirdi:

"Naylon poşetin çevreye verdiği zararı gördükten sonra file örmeye karar verdim. Eskiden insanlar pazar alışverişlerinde fileyi tercih ederdi. Yaptığım filelerin vatandaşlar tarafından kullanıldığını görünce seviniyorum. Bu olay milletin doğa sevgisinden kaynaklanan bir şey. Fileleri 5 liraya satıyorum, bana 3 lira kalıyor. Filenin gözlerini tek tek ördüğüm için uzun sürüyor. Günde 4 tane örebiliyorum."

Aysel Öz de hayat arkadaşıyla aynı tezgahta file örmeye başladığını söyleyerek, "Yaptığımız iş sayesinde doğayı da koruduğumuzu düşünüyorum. Bu işi yaparken çok rahatlıyorum. İşlerimiz yaz aylarında daha iyi oluyor." diye konuştu.

Karaburun sakinlerinden Sermin Yasa da mümkün olduğunca naylon poşet kullanmadığını ifade etti.

Bilal Korkmaz da rengarenk filelerin satıldığı tezgahı görünce etkilendiğini aktardı.