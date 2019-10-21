Çevreyi ve kendini kirletme!
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, çevre temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum ve Ağrı’daki tarihi yapı ve mekanların çevresindeki çöpleri temizledi.
Genç İHH tarafından “Temiz bir geleceğe el uzat” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 50 gönüllü üniversite öğrencisi Erzurum’daki Yakutiye Medresesi önünde bir araya geldi. Erzurum Genç İHH Başkanı Ömer Onay, manevi temizliğin kalp ve ruh, maddi temizliğin ise beden ve çevre temizlenerek yapıldığını söyledi.w
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.