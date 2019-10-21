22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7996
  • 6,4764
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çevreyi ve kendini kirletme!

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, çevre temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum ve Ağrı’daki tarihi yapı ve mekanların çevresindeki çöpleri temizledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genç İHH tarafından “Temiz bir geleceğe el uzat” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 50 gönüllü üniversite öğrencisi Erzurum’daki Yakutiye Medresesi önünde bir araya geldi. Erzurum Genç İHH Başkanı Ömer Onay,  manevi temizliğin kalp ve ruh, maddi temizliğin ise beden ve çevre temizlenerek yapıldığını söyledi.w

Karanlıkta görünmez oluyor! Türk zırhlılarına entegre edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Eşiyle kavga etti! Sonrası korkunç...

Eşiyle kavga etti! Sonrası korkunç...

Lübnan'da protestolar etkili oldu: Bakan maaşları yüzde 50 azaltılacak

Lübnan'da protestolar etkili oldu: Bakan maaşları yüzde 50 azaltılacak
 

POPÜLER HABERLER

Teröristler güvenli bölgeden çekiliyor! O anlar böyle görüntülendi

Teröristler güvenli bölgeden çekiliyor! O anlar böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA