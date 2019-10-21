Çevreyi ve kendini kirletme! İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, çevre temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum ve Ağrı’daki tarihi yapı ve mekanların çevresindeki çöpleri temizledi.