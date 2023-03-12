İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2023 Pazar / 20 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi
Yaşam

Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi

Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyünün Ceyhan Nehri kıyısında, depremlerin ardından yarık ve çöküntüler oluştu.

AA12 Mart 2023 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Ceyhan Nehri kıyısındaki köyde depremde oluşan yarık ve çöküntüler dronla görüntülendi
ABONE OL

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Gökçedam köyü de etkilendi.

Bazı evlerde hasar oluşurken, depremler köyün yakınından geçen Ceyhan Nehri'nin kıyısındaki alanda yer yer 1 ila 1,5 metre derinliğinde yarık ve çöküntülere yol açtı. Yarıkların meydana geldiği alan, dronla görüntülendi.

- "İLK GÖRDÜĞÜMDE KORKTUM"

Köy sakinlerinden 51 yaşındaki Ahmet Boyraz, AA muhabirine, depremleri şiddetli hissettiklerini söyledi.

Sarsıntılarda ailece korku yaşadıklarını belirten Boyraz, "Yatıyorduk. Hanım birden kalktı. Ben dışarı çıkmadım. Bir kez daha sallandık. Korktuk çünkü büyük bir deprem oldu." dedi.

Boyraz, ilk kez böyle büyük depremle karşılaştığını, evlerinde küçük çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

Köyde birkaç eski evde hasar meydana geldiği bilgisini veren Boyraz, şöyle konuştu:

"Depremden sonra köyde inceleme yapanlar, burada yarıkların oluştuğunu görüyor. Birkaç gün sonra biz de gelip baktık. Daha önce nehir kenarında böyle yarık yoktu, depremden sonra bu duruma geldi. Yer yer 1 ila 1,5 metre derinliği var. İlk gördüğümde korktum, ürperdim. Daha önceleri böyle değildi. Eskiden burada piknik yapılırdı. Depremden dolayı böyle yarıklar oluştu."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.