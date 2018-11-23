Ceyhan'da 5 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Büyükmangıt Mahallesi'nde bir otomobilde kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. Polis bulduğu otomobilde yaptığı aramada, 5 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.