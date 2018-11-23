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Ceyhan'da 5 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 5 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Büyükmangıt Mahallesi'nde bir otomobilde kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. Polis bulduğu otomobilde yaptığı aramada, 5 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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