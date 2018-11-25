Adana'da başına plastik bidon sıkışan köpeği belediye görevlileri kurtardı

Tufanbeyli Belediyesi'nde çalışan görevliler bir köpeğin başına plastik bidon sıkıştığını gördü. Çevredeki vatandaşların köpeğin bu halde iki gündür gezdiğini söylemesi üzerine köpeği yakalayan belediye görevlileri, bidonu çıkarmak için çalışma başlattı. Bir görevli köpeği yatırıp ayaklarından tutarken diğeri de plastiği kafasından çıkarmak için bıçakla kesmeye başladı. Bu sırada köpek acı içinde kıvrandı. Görevliler plastiği bıçakla çıkartamayınca bu kez yan keski getirerek onunla bidonu kesmeye başladı. Bir süre sonra başı bidondan kurtarılan köpek kayıplara karıştı.

Belediye çalışanlarının arkadaşları ise bu anları sosyal medyada paylaşınca izlenme rekorları kardı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü çalışanları bu duyarlı davranışlarından dolayı ödüllendirdi.