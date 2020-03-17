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Yaşam

Cezaevi firarisi meyve bahçesinde yakalandı

Bursa'da hakkında 2 ayrı suçtan kesinleşmiş bir 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi ve aynı zamanda 6 ayrı suçtan aranan zanlı, jandarma ekiplerince saklandığı meyve bahçesinde yakalandı.

IHA17 Mart 2020 Salı 19:24 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 19:24
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Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uzun süredir peşinde olduğu 6 ayrı suçtan araması, 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 37 yaşındaki A.K.A. isimli şahsın Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Sulhiye Mahallesin’deki bir evde gizlendiğini belirledi.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı bilgisinde zanlının evine operasyon yapan jandarma ekipleri, evin arka bahçesinden atlayıp kaçan A.K.A.’yı 200 metre ileri de meyve bahçesi içerisinde yakaladı. Yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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