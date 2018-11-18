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Cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı

Niğde’de cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen genç bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

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Olay, Niğde’nin Aşağı Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde Açık Cezaevinden firari olarak arandığı iddia edilen M.K. (24), Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Takipte olan ekipler MK. İle K.K. ve A.K. isimli şahıslar ile bir otomobile binerken gören ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Firari M.K.’nın üzerinde yapılan aramada 23,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi dışında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, mermi bulundurma veya taşıma, silahla tehdit, suçları olduğu belirlendi. İfadeleri alınan şahıslardan K.K. ve A.K. serbest bırakılırken M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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