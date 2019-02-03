16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Cezaevi kapılarını oyunculara açtı

‘Avlu’ dizisinin oyuncuları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu gezdi. Dizinin yönetmeni Yüksel Aksu “Bu geziyle ödevimizi yaptık. Doğru olanı görelim yanlış bir şey yapmayalım” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cezaevinde kalan kadınların hikayesinin anlatıldığı “Avlu” dizisi oyuncuları, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti, bilgi aldı. Adalet Bakanlığının izniyle, dizinin yönetmeni Yüksel Aksu ile aralarında Nursel Köse, Ceren Moray, Kenan Ece’nin de bulunduğu oyuncular, ilk olarak Bakanlık Müşaviri Tacettin Ural, Cezaevi Savcısı Fuat Arı, Kurum Müdürü Nedim Elbistan ile yapılan toplantıya katıldı. Cezaevi Savcısı Fuat Arı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun modern cezaevi olduğunu belirterek hükümlü ve tutukluların çocukları için kurulan kreşin de hizmet verdiğini bildirdi. Arı, cezaevinde başta yoga, ebru, takı tasarım, giyim, halk oyunları olmak üzere 23 farklı alanda kurslar düzenlendiğini, tekstil atölyesinde ise hükümlülerin üretime katıldığını belirtti. 

İNSANİ HİZMETLER SEVİNDİRDİ 

Toplantının ardından oyuncular, eğitim kurslarının verildiği alanları gezdi. Tekstil atölyesinde bir araya geldikleri hükümlülerle sohbet eden oyuncular, atölyenin faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Dizinin yönetmeni Yüksel Aksu “Bu geziyle ödevimizi yaptık. Kafadan uydurmak kolay, ‘doğru olanı görelim, yanlış bir şey yapmayalım’ diyerek bilgiler aldık” dedi. Oyuncu Nursel Köse ise ezberden oynamak istemediklerini, doğruları yerinde görmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Köse “Sosyal faaliyetleriyle, kreşiyle burası örnek bir cezaevi. Hükümlüler bizleri görünce çok mutlu oldu. Cezaevinde insani hizmetlerin sunulması bizi çok sevindirdi” değerlendirmesinde bulundu. 

Cezaevindeki atölyeleri gezen yönetmen Yüksel Aksu ve oyuncular mahkumlarla sohbet etti. 

Bakan Soylu, o görüntülere tepki gösterdi: HDP´ciler hala kafada devam ediyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

70 milyon turist hedefi için dev hamle

70 milyon turist hedefi için dev hamle

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı

Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı

Hollande'dan Macron'a 'sarı yelekliler' eleştirisi

Hollande'dan Macron'a 'sarı yelekliler' eleştirisi

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye saldırı

Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye saldırı
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Soylu, o görüntülere tepki gösterdi: HDP´ciler hala kafada devam ediyor

Bakan Soylu, o görüntülere tepki gösterdi: HDP´ciler hala kafada devam ediyor

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA