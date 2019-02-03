Cezaevi kapılarını oyunculara açtı

Cezaevinde kalan kadınların hikayesinin anlatıldığı “Avlu” dizisi oyuncuları, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti, bilgi aldı. Adalet Bakanlığının izniyle, dizinin yönetmeni Yüksel Aksu ile aralarında Nursel Köse, Ceren Moray, Kenan Ece’nin de bulunduğu oyuncular, ilk olarak Bakanlık Müşaviri Tacettin Ural, Cezaevi Savcısı Fuat Arı, Kurum Müdürü Nedim Elbistan ile yapılan toplantıya katıldı. Cezaevi Savcısı Fuat Arı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun modern cezaevi olduğunu belirterek hükümlü ve tutukluların çocukları için kurulan kreşin de hizmet verdiğini bildirdi. Arı, cezaevinde başta yoga, ebru, takı tasarım, giyim, halk oyunları olmak üzere 23 farklı alanda kurslar düzenlendiğini, tekstil atölyesinde ise hükümlülerin üretime katıldığını belirtti.

İNSANİ HİZMETLER SEVİNDİRDİ

Toplantının ardından oyuncular, eğitim kurslarının verildiği alanları gezdi. Tekstil atölyesinde bir araya geldikleri hükümlülerle sohbet eden oyuncular, atölyenin faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Dizinin yönetmeni Yüksel Aksu “Bu geziyle ödevimizi yaptık. Kafadan uydurmak kolay, ‘doğru olanı görelim, yanlış bir şey yapmayalım’ diyerek bilgiler aldık” dedi. Oyuncu Nursel Köse ise ezberden oynamak istemediklerini, doğruları yerinde görmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Köse “Sosyal faaliyetleriyle, kreşiyle burası örnek bir cezaevi. Hükümlüler bizleri görünce çok mutlu oldu. Cezaevinde insani hizmetlerin sunulması bizi çok sevindirdi” değerlendirmesinde bulundu.