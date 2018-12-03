Cezaevindeki çocuklar büyülü dünyaya girdi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Anadolu masallarını dezavantajlı çocuklarla buluşturmak için hazırladığı “Bizden Masallar” adlı oyun, Adalet Bakanlığının organizasyonuyla bir ceza infaz kurumunun kreşindeki 19 çocuk için “perde” dedi. Yönetmen Gürol Tonbul’un derlediği Nohut Oğlan masalını oyuncu Sıla Topçu’dan dinleyen çocuklar, “bir varmış bir yokmuş” cümlesiyle masal dünyasına girdi.

ONLARIN SUÇU YOK

Tiyatro ile daha önce hiç tanışmadığı için tedirginlik yaşayan bazı çocuklar ise infaz koruma memurları ya da kreş öğretmeninin kucağında etkinliğe katıldı. “Kıyıda köşede unuttuğumuz çocukları düşünüyoruz” diyen Tonbul, “Onlar herhangi bir suçu olmadan, annenin hükümlü veya tutuklu olması nedeniyle dört duvar arasında yetişiyorlar. Onlara en azından masallardaki gibi uçurtma uçurabileceklerini ve bu duvarları bir gün aşabileceklerini göstermek istiyoruz. Biz de şimdi dört duvarın arkasında bir başka ülkedeyiz” dedi.