Cezaevinden izinli çıktı, Halit’i öldürdü

Taksim'de 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçakla öldüren, arkadaşını da yaralayan iki şüpheli yakalandı. Katil zanlısı Emrah Y.'nin, gasp suçundan aldığı 10 yıl hapis cezası nedeniyle kaldığı cezaevinden özel izinle çıktığı, cinayeti de izinli olduğu sırada işlediği ortaya çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümünden yeni mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar ve arkadaşları Tolga Ozan ile Sinan Nalçacı önceki gece Ozan'ın eğitim için Kanada'ya gidişini kutlamak amacıyla Taksim'deki bir bara eğlenmeye gitti. Eğlencenin ardından saat 03.30 sıralarında Tünel Tramvay Durağı'ndaki bankta oturan gençlerin yanına iki kişi geldi. Para ve bira isteyen şüpheliler olumsuz yanıt alınca bıçak ve kırık şişe parçalarıyla gençlere saldırdı. Halit Ayar, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirirken, arkadaşı Sinan Nalçacı ise hafif yaralandı. Bir spor kulübünde yüzme sporu da yapan Halit Ayar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

HER İKİSİ DE SUÇ MAKİNESİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganların peşine düştü. Olay yeri bölgesindeki güvenlik kameraları toplandı. Saatler süren incelemelerin ardından Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki adresler tespit edildi. Zanlılar Erkan K. ile Emrah Y. kıskıvrak yakalandı. Emniyette sorguya alınan Emrah Y. ile ilgili detay şok etti. Emrah Y.'nin gasp suçundan 2016'da 10 yıl hapis cezası aldığı ve kaldığı Kırklareli Cezaevi'nden özel bir mazeret nedeniyle izin aldığı, cinayeti de izinli olduğu sırada işlediği ortaya çıktı. Emrah Y.'nin çoğu gasptan 21 adet, Erkan K.'nin ise 19 ayrı suç kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı. Emrah Y., sorgusunda, "Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Erkan'la Taksim'e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize iki bira almalarını istedik. 'Biz niye bira alalım' dediler. Bunun üzerine, 'O zaman para verin, biz kendimiz alalım' dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım" dediği öne sürüldü. Gençlere kırık şişe parçalarıyla saldırdığı belirlenen Erkan K. de benzer yönde ifade verdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Halit Ayar dün Sarıyer Emirgan Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına talihsiz gencin babası Mehmet Ayar, annesi Hanife ile kardeşleri Kerem ve Melike'nin yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocaları ve arkadaşları katıldı. Halit Ayar'ın annesinin, cenaze aracının yanında "Yavrum, yavrum" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Ayar'ın cenazesi Emirgan Mezarlığı'nda defnedildi.

(Sabah)