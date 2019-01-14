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Cezaevinden izinli çıktığı gün intihar etti

Adana'da 5 yıl önce el şakası nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürmekten 15 yıl hapis cezası alan hükümlü, cezaevinden izinli çıktığı gün Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 Ağustos 2014 tarihinde Mehmet Mutlugil (34) merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir pasajda bulunan kahvehaneye geldi. Burada tanıdığı ancak çok samimi olmadığı Ergün Bağ (43) adlı kişi kahvehanedeki arkadaşlarına el şakası yapmaya başladı. Ergün Bağ bir süre sonra Mutlugil'in yanına da gelerek el şakası yaptı. Mutlugil, bunun üzerine el şakası yapmaması için uyarıp kahvehaneden çıktı. Ergün Bağ da arkasından çıkıp Mutlugil'i "Bana posta koyamazsın" diyerek karnından bıçakladı. Bıçaklanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mutlugil önce yoğun bakım ünitesine sonra ise servise alındı. Ancak olaydan 22 gün sonra Mutlugil yaşam mücadelesini kaybetti. Bunun üzerine Ergün Bağ gözaltına alınarak tutuklandı.
 
Ergün Bağ hakkında, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, Ergün Bağ'ı kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ergün Bağ'ın suçu ağır tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle de indirip uygulayıp 15 yıl hapis cezası verdi. Hükümlü cezasını Mersin'deki bir cezaevinde çekmeye başladı. Bir süre önce de Bağ, açık cezaevine geçti. Bağ, bir hafta önce cezaevinden izin alarak Adana'ya geldi. Bunalıma giren Bağ, Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine gelerek burada ormanlık alanda kendini bir ağaca asarak intihar etti. Ormanlık alanda spor yapan öğrenciler Bağ'ı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra Bağ'ın cenazesini otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

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