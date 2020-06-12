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Yaşam

Cezaevinden izinli çıktılar hırsızlık yaparken yakalandılar

Düzce'de cezaevinden izinli çıkan 3 kişi hırsızlık yaparken yakalandı. Hırsızlıktan yakalanan 3 kişi tutuklandı.

IHA12 Haziran 2020 Cuma 18:57 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 18:57
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Düzce merkezde farklı tarihlerde gece geç vakitlerde üç ayrı iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri titiz çalışma yaparak bölgedeki kameraları tek tek inceledi. Yapılan incelemeler sonucu E. P., S. Ç. ve M. T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Zanlılar Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 3 şahsın cezaevinden izinli çıktıları öğrenildi. 3 şahıs çıktıkları cezaevine tekrar geri gittiler.

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