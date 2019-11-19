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Cezaevinden izinli dehşet

İzmir’in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

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Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), 1 çocuk annesi Melisa Kalem’in (24) evine gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk, kendini elektroşok cihazıyla korumaya çalışan Kalem’e, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. 

KOMŞULAR İHBAR ETTİ 

Selçuk, daha sonra kendini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kalem ve Selçuk’un hayatını kaybettiği belirlendi. 

Selçuk ve kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Melisa Kalem’in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

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