Cezaevine ziyarete gelen ikizinin yerine geçip, firar etti MERSİN'de tutuklu bulunan Hasan A., açık görüşte kendisini ziyarete gelen ikizi Hüseyin A. ile yer değiştirip firar etti. Kısa sürede yakalanıp cezaevine tekrar konulan firarinin ikizi gözaltına alındı.