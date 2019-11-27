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Chef's Arena ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Chef's Arena jürileri kimler?

Chef's Arena ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Chef's Arena jürileri kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. 'Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler' sloganı ile tanıtımları yapılan Chefs' Arena'da yarışmacılar şeflerin karşısında kazanmak için ter dökecekler. Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyri ile restoranın patronu Batuhan Piatti karşısında birinci olmak isteyen yarışmacılar mutfakta hünerlerini sergileyecekler. Yeni yemek yarışması Chef's Arena hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Ekranların yeni yemek yarışması başlıyor. Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler' sloganı ile tanıtımları yapılan Chefs' Arena'da yarışmaclar şeflerin karşısında kazanmak için ter dökecekler. Chef's Arena ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Chef's Arena jürileri kimler? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyri ile restoranın patronu Batuhan Piatti karşısında birinci olmak isteyen yarışmacılar mutfakta hünerlerini sergileyecekler. Chef's Arena yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
CHEF'S ARENA NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA? 
Chef’s Arena yarışması 30 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor.
 
Mutfakta en iyi kim? Kadınlar mı, erkeler mi? Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler! Mutfağın hakimi yetenekli iki şef ve bir patron! Yarışmacılar kazanmak için çok ter dökecek! Bu restoranda sadece en iyiler yarışabilir.
 
CHEF'S ARENA JÜRİLERİ KİMLER?
Chef’s Arena'da ünlü şefler, Batuhan Piatti, Pınar İshakoğlu ve Sinan Budeyri yer alacak. 
 

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