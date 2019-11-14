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Çifte silahla ev basıp 4 akrabasını öldürdü

İzmir’de iki amcaoğlu arasındaki husumet, katliamla son buldu. Çifte silahla ev basan Murat Akkeçe, 4 akrabasını gözünü kırpmadan kurşun yağmuruna tutarak katletti.    

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İzmir'in Kiraz ilçesinde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Murat Akkeçe, dün sabah amcasının oğlu İbrahim Akkeçe’nin Bağarası Sokak’taki evine gitti. Murat Akkeçe’nin evin kapısını yumruklayıp tekmelemesi üzerine İbrahim Akkeçe ve eşi  Döndü Akkeçe panikle dışarıya fırladı. Elinde bir av tüfeği ve tabanca bulunan Murat Akkeçe, 45 yaşındaki İbrahim Akkeçe ve 40 yaşındaki eşi Döndü Akkeçe’nin üzerine rastgele ateş açtı. İbrahim ve Döndü Akkeçe çifti vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çiftin 16 yaşındaki oğlu Kemal Akkeçe de evden çıktı. Ancak Murat Akkeçe’nin elindeki silahları görünce kaçmaya çalıştı. Murat Akkeçe, tabancasını bir kez daha ateşleyerek Kemal Akkeçe’yi de vurdu. 

Murat Akkeçe tam evden ayrılacağı sırada 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup gelen diğer amcasının oğlu Erol Akkeçe ile karşılaştı. Murat Akkeçe, kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol Akkeçe’yi de kurşun yağmuruna tuttu. Murat Akkeçe, elindeki av tüfeği ve tabanca ile Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. 

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Akkeçe’nin verdiği adrese giden Jandarma ekipleri İbrahim Akkeçe, eşi Döndü Akkeçe ve oğlu Kemal Akkeçe ile Erol Akkeçe’nin cansız bedenlerini buldu. Gözaltına alınan Murat Akkeçe ilk ifadesinde, “İbrahim Akkeçe eşimi rahatsız edip, sarkıntılık yapıyordu. O sebeple cinayetleri işledim” dediği öğrenildi. Öldürülen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. 

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