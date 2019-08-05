Çiftlikten kaçtılar, trafiği birbirine kattılar!

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5999
  • 6,2367
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çiftlikten kaçan yarış atları şehirler arası yolda trafiği birbirine kattı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan yarış tayları trafiği birbirine kattı. 2 araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden olan taylardan 3'ü ise telef oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kaldıkları tavlanın kapısını kırarak kaçan yaklaşık 50 yarış tayı Malatya-Kayseri karayoluna çıktı. Burada hızla ilerleyen araçların arasına dalan atlara çarpan 2 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
Sultansuyu Tarım İşletmesi görevlileri ile jandarma ekipleri, kaçan tayları toparlamak için büyük uğraş verirken Malatya-Kayseri karayolun da trafik kontrollü olarak sağlanabildi. Karanlıkdere mevkisinde yakalanan atlar görevlilerin yardımı ile kontrollü bir şekilde işletmeye götürülürken telef olan atlar ise kepçe yardımı ile yoldan kaldırıldı. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışması yaptı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çiftlikten kaçtılar, trafiği birbirine kattılar!

Çiftlikten kaçtılar, trafiği birbirine kattılar!

Düğünde korkunç olay... Acı haber geldi

Düğünde korkunç olay... Acı haber geldi

7 saat alev alev yandı

7 saat alev alev yandı

HDP'li Amak gözaltına alındı

HDP'li Amak gözaltına alındı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Mısır'da facia: Çok sayıda ölü var

Mısır'da facia: Çok sayıda ölü var

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA