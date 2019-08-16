Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç feci şekilde can verdi
Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, hayatını kaybetti.
- DHA
Korkunç olay, merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Ssokak'taki çiğ köfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğ köfte yoğurma makinesinin çalıştığı sırada içerisine henüz bilinmeyen nedenle düşen Coşkun Miraç Azak, ağır yaralandı. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen minik Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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