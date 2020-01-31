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Yaşam

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan kadın, aynı ilçede çığda kaybolan kişiyi arama çalışmaları için giden Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince donmak üzereyken kurtarıldı.

AA31.01.2020  23:50 - Güncelleme: 31.01.2020  23:50


Murat Bilginer yönetimindeki 34 GL 5398 plakalı otomobil, Kırık Mahallesi Leylek Boğazı mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü ile çocukları Efe ve Yusuf, jandarma ve vatandaşlarca otomobilden yaralı olarak kurtarıldı.

Otomobilde bulunan ve sıkışan anne Sema Bilginer ise uğraşlara rağmen bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Bu sırada, Çamlıkaya Yavuzlar Mahallesi'nde çığ düşmesi sonucu kaybolan Nevzat Bozdoğan'ı arama çalışmaları için ilçeye gittikleri sırada kazayı gören AFAD ekipleri, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin de desteğiyle Sema Bilginer'i bulunduğu yerden çıkardı.

Donmak üzereyken 30 dakikalık çalışmayla kurtarılan Bilginer, karla kaplı alanda sedye üzerinde bir süre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Kazada yaralanan aynı aileden 4 kişi, İspir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Trafik magandası yakalandı

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