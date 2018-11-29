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"Çığlık atan kadın" sessizliğini bozdu: Üniversitede önemli bir toplantıya yetişmeye çalışıyordum

İstanbul'da cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan araç kullandığı gerekçesiyle 578 TL para cezası kesilen ve sinir krizi geçirerek çığlık attığı video ile gündeme gelen öğretim görevlisi Özlem A. sessizliğini bozdu. Özlem A, 'Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmeye çalışıyordum' dedi.

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Polis kayıtlarına göre 1 Kasım Perşembe günü Fatih'in Balat Sahili'nde yaşanan olayda, bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özlem A., 'cep telefonunla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı' gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.
 
Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edilirken, polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren Özlem A. dakikalarca çığlık attı. Özlem A. polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Özlem A.'ya toplam 578 TL para cezası kesilirken, otomobili de trafikten men edildi.
 
"ÖNEMLİ BİR TOPLANTIYA YETİŞİYORDUM"
 
Çığlık attığı videonun dün sosyal medyada gündem olmasının ardından, Özlem A.'nın öğrencisi olduğunu belirten bir Eksisözlük kullanıcısı, kendisi ile olayın ardından görüştüğünü ifade ederek yaşananlarla ilgili Özlem A.'ya ait olduğunu iddia etti açıklamayı paylaştı. Paylaşımda özetle şu ifadeler yer aldı:
 
"Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum. Bu esnada trafik polisi durmamı istedi. Ehliyet ve ruhsatı kendilerine verdiğimde ehliyetimin kırık olduğunu öne sürerek bu ehliyeti kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Kendilerine ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza veremeyeceklerini söyledim, önemli bir toplantıya yetişmek durumunda olduğumu belirttim. Kendileri bana herhangi bir şey söylemeden uzun bir süre beklettiler... Ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti..."
 
Paylaşımda, Özlem A.'nın olayın kaydedildiğini görünce sinir krizi geçirdiği ve yaklaşık 1 ay sonra sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, 'Hukuki sürecin takipçisi olacağım' dediği iddia edildi.
 
 
(Milliyet)

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