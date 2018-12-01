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'Çığlık atan kadın' videosunu çekip paylaşanlar hakkında inceleme başlatıldı

Trafik polislerince durdurulunca çığlık atan kadınla ilgili videoyu çeken ve paylaşan kişinin bulunması için inceleme başlatıldı.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından 01.11.2018 günü saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi Balat Hastanesi önü Eyüp İlçesi istikameti üzerinde yapılan denetimlerde sürücü Özlem Atan T. sevk ve idaresindeki araç, sürücüsü seyir halinde cep telefonu ile konuştuğundan dolayı durdurulmuş, yapılan denetim ve kontroller sonucunda sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve aracının fenni muayenesi bulunmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış olup, sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı herhangi bir işlem yapılmamıştır" denildi.
 
Açıklamada, "Ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırması istenilmiş, konu tetkik edilmektedir" denildi. 

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