07.01.2020 15:46 - Güncelleme: 07.01.2020 15:46

Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'de yayınlanacak olan Çin Seddi filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Çin Seddi filmi konusu nedir? Çin Seddi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrolünde Jason Bourne rolü ile ikonik hale gelen Matt Damon'ın yer aldığı Çin Seddi filmi bir tarihi-fantastik türü örneği olarak karşımıza çıkıyor. Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon’ın başrol oynadığı film, cesur bir direniş hikayesini konu alıyor. Çin Seddi filmine dair tüm detaylar haberimizde..

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

William Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi’nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyamızın harikalarından bir olan Çin Seddi’nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon’ın başrol oynadığı film, cesur bir direniş hikayesini konu alıyor. Çin Seddi filmi oyuncu kadrosunda; Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal yer alıyor.