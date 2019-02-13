Cinayet davasına güvenlik gerekçesiyle nakil talebi

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tutuklu sanıkları baba Abdülkadir ve oğlu Abdulvahap Yıldırım'ın avukatı Engin Yağcılar, yargılamada kamu güvenliği tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla duruşmanın başka bir ilde yapılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Avukat Yağcılar mahkemeye sunduğu dilekçesinde, tarafların birbirlerine yönelik hasmane tutumları ve kan gütme ihtimali bulunduğunu savunarak, yargılamanın kamu güvenliği gerekçesiyle başka bir ilde yapılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmada kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemede kamu güvenliği için tehlikeli olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Davanın naklinin Yargıtay'dan istenip istenmeyeceğinin değerlendirilmesi amacıyla dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesini isteyen cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir ilde görülmesi talebiyle dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar verdi.

Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, dosyanın Adalet Bakanlığı'ndan dönüşünün ardından duruşma günü verilerek taraflara tebliğ edilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 10 Eylül 2018'de Tuğba Yıldırım ile birlikte yaşadığı Caner Atlı'nın Kırklareli'nde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüpheli baba Abdülkadir Yıldırım'ın oğlu Abdulvahap Yıldırım'ı yanına alarak, Caner Atlı'yla birlikte yaşayan kızı Tuğba Yıldırım'ı getirmek için İstanbul'dan Kırklareli'ne gittiği belirtildi.

Kızının kendisiyle gelmek istememesi üzerine baba Yıldırım'ın oğlu Abdulvahap Yıldırım'a başıyla Caner Atlı ve kızı Tuğba'yı gösterdiği, bunun üzerine oğlunun silahla önce Caner Atlı'yı sonra kaçmaya çalışan ablasını vurduğu aktarılan iddianamede, cinayetin ardından baba ve oğlun otomobille kaçarken İstanbul yolunda yakalandığı, baba Yıldırım'ın üzerinde yapılan aramada bıçak, oğlunun üzerinde ise olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği ifade edildi.

İddianamede, baba ve oğlunun eylem birliği içerisinde tasarlayarak cinayetleri işledikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.