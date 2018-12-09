Cinayet kurbanı cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Uc'un haberine göre Elazığ merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde bıçaklanarak öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu önünde tören düzenlendi. Törene Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Girgin'in yakınları katılırken eşi ve çocukları tabutun başından ayrılmadı. Girgin'in mesai arkadaşları, öğrencileri ve yakınları törende gözyaşlarına boğuldular.

Törende konuşan Rektör Demirdağ, Doç. Dr. Mustafa Girgin'e yapılan menfur saldırı kınadıklarını belirterek, Girgin'e rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diledi. Girgin'in cenazesi, İzzetpaşa Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Harput'taki aile mezarlığında toprağa verildi.

KAVGA SESLERİ ÜZERİNE KOMŞULAR İHBAR ETTİ

İddiaya göre Kanada'dan üniversite okumak için Elazığ'a gelen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi F.Ş.A. (23) ve pratisyen doktor sevgilisi Ç.B., Doç. Dr. Mustafa Girgin'i (35) eve çağırdı. Girgin ile doktor ve öğrenci arasında tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bu sırada Girgin defalarca bıçaklandı. Bağrışmalar üzerine olay komşular tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, evli ve 2 çocuk babası cerrahın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından tıp öğrencisi ve doktor sevgilisi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

CİNAYETE 2 TUTUKLAMA

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin cinayetine ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş (23),sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin’i evine çağırdı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili tıp öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme hükmüne karar mahkeme iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.