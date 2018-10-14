Cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Olay, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, O.A. yanında bulunan bıçakla Murat Alaağaç'ı farklı yerlerinden bıçaklamıştı. Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılmış ve ağır yaralanan Alaağaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaya karıştığı iddia edilen Y.T., O.A., E.B. ve I.K. ise, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde bir ikamette yakalanmıştı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ve O.A. tutuklandı. Diğer iki şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.