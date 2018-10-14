Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de bıçaklı kavgaya karışarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddialarıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmıştı.
 
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, O.A. yanında bulunan bıçakla Murat Alaağaç'ı farklı yerlerinden bıçaklamıştı. Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılmış ve ağır yaralanan Alaağaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaya karıştığı iddia edilen Y.T., O.A., E.B. ve I.K. ise, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde bir ikamette yakalanmıştı.
 
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ve O.A. tutuklandı. Diğer iki şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA