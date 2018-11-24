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Cinayetlerin azmettiricisi kayınbirader çıktı

Sivas’ta Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait misafirhanede işlenen cinayetlerin zanlısı ve azmettiricisi hakim karşısına çıktı.

  • İHA
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Sivas’ta iki gün önce gece yarısı meydana gelen olayda iddiaya göre Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde çalışan garsonlardan Alpaslan K. (44) tartıştığı aşçı Özal Kızak (34) ve fırın ustası Mustafa Tutuş’u (39) tüfekle yaralayarak kaçtı. Her iki kişi de olay yerinde hayatlarını kaybederken Alparslan K. olaydan 15 saat sonra dağlık alanda yakalandı.
 
Alparslan K. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde cinayeti “namus” için işlediğini belirtirken silahı boşandığı eski eşinin kardeşi Tanju Ç.’den aldığını ve olayı birlikte planladıklarını söyledi. Bunun üzerine Tanju Ç. de gözaltına alındı.  Cinayetin zanlısı Alparslan K. ve azmettirdiği ileri sürülen Tanju Ç. emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün Sivas Adliyesinde hakim karşısına çıkartıldı.
 

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