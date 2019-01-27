Çin'de gümrüğe takılanlar eşyalar hayrete düşürdü

Çin Genel Gümrük İdaresi Başkanlığı (GAC), kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2018 yılında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda ise birbirinden ilginç eşyalar ele geçirildi.

Şanghay'ın Pudong Uluslararası Havalimanı'nda, Çin'e yasadışı yollarla getirilen 164 fildişi ve fildiğinden yapılmış eşya ele geçirildi. Üzerlerinde ''Rusya 2018'2 yazan emitaston Dünya Kupası futbol topu ve aralarında Mahayana Budizmi'nin önemli kültlerinde Manjusri Bodhisattva heykeli ve Çing Hanedanlığına ait çok sayıda tarihi eser de gümrüğe takılanlar arasındaydı.

İşte gümrüğe takılanlardan bazıları...