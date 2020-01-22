TM Dijital Haber Merkezi 22.01.2020 14:59 - Güncelleme: 22.01.2020 15:02

Koronavirüsün neden olduğu zatürreye benzetilen gizemli hastalık yüzünden şimdiye dek 9 kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak ABD’nin Washington eyaletindeki bir kişide tespit edildi. Çin ziyareti sonrasında hastalandığı belirtilen kişinin Wuhan’da görülen koronavirüsün aynısını taşıdığı belirtildi.

“VİRÜS KÜRESEL SALGIN HALİNE DÖNEBİLİR”

24 TV’ye konuşan Emre Demir, Dünya Sağlık Örgütü’nün gizemli virüs için acil toplantı çağrısında bulunduğunu belirtti. Demir, “Virüs, Çin’in Wuhan şehrinde aralık ayında ortaya çıktı. Önce lokal bir hadise olarak adlandırılıyordu. Fakat zamanla Çin’in başka bölgelerine ve ülkelere yayılmaya başladı. Küresel bir salgın haline dönüyor, bunu söylemek biraz olabilir ama Dünya Sağlık Örgütü Cenevre’de acil bir toplantı düzenliyor.” dedi.

“YARASALAR VİRÜSÜ ÜRETİYOR”

Gizemli virüsün Çin’de deniz ürünü pazarında ortaya çıktığını sözlerine ekleyen Demir, şöyle konuştu:

“Virüse, 12 Aralık’ta Çin’in orta kesiminin bulunduğu Wuhan şehrindeki deniz ürünü pazarında tespit edildi. Uzmanlar hayvan insana geçen virüsün kaynağının yarasalar olduğunu bildirdi. Yarasaların virüsü ürettiği, taşıyıcı başka canlıların olduğu söyleniyor. Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nün yetkilerini bölgeye davet etti.”