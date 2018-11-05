Çin’in sosyal medyasına damga vurduk
2018 yılı için ilan edilen “Çin’de Türkiye Turizm Yılı” kapsamında çalışmalarını sürdüren Yunus Emre Enstitüsü’nün Çin’de başlattığı proje, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Çin’in en büyük sosyal medya platformu Yidian’da yürütülen “Türkiye’ye Gitmek İçin Çok Sebebim Var” video projesi ile Türkiye, Çin’in sosyal medyasına damgasını vurdu. Çin’in en büyük ikinci mobil bilgi platformu olan 700 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunan ve günlük 59 milyon kişinin kullandığı Yidian’ın Kurumsal İletişim Müdürü Fei Lu, Yunus Emre Enstitüsü ve Yidian iş birliğiyle, Türkiye’yi tanıtım amaçlı başlatılan video projesine şu ana kadar 150 bin başvuru aldığını, proje tamamlandığında gönderilen video sayısının 1 milyona, yürütülen projeyle 500 milyon Çinliye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.
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