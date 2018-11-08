'Cinsel istismar' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli T.Ş. ikinci kattan atladı
İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda 'Cinsel istismar' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli T.Ş. ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan T.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- DHA
İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki olay dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, T.Ş.(50) bir aile dostunun 16 yaşındaki kızına 2011 yılından beri cinsel saldırıda bulunuyordu. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.Ş. dün emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcıya ifade veren T.Ş. "Cinsel istismar" suçundan tutuklama talebiyle 2. katta bulunan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kimlik tespiti yapılan T.Ş. ardından duruşma salonundan çıkarıldı.
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