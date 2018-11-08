Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Cinsel istismar' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli T.Ş. ikinci kattan atladı

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda 'Cinsel istismar' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli T.Ş. ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan T.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki olay dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
 
İddiaya göre, T.Ş.(50) bir aile dostunun 16 yaşındaki kızına 2011 yılından beri cinsel saldırıda bulunuyordu. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.Ş. dün emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcıya ifade veren T.Ş. "Cinsel istismar" suçundan tutuklama talebiyle 2. katta bulunan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kimlik tespiti yapılan T.Ş. ardından duruşma salonundan çıkarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi camide Roma mozaikleri bulundu

Tarihi camide Roma mozaikleri bulundu

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA