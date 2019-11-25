Çırağa triger kayışlı eziyet

Konya’da, açık öğretim lisesi öğrencisi M.A. (16) oto tamir ustası Fatih S’nin (33) iş yerine çırak olarak başladı. İddiaya göre Fatih S, M.A’yı defalarca dövdü. Aldığı darbeler sonucu bacak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A’nın ailesi şikayetçi oldu.

Şikâyetin ardından Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S. çırağının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Sözde usta, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine ailenin avukatı, M.A’nın uğradığı şiddet sonucu psikolojisinin bozulduğunu belirterek itirazda bulundu. M.A’nın yapılan sağlık kontrolünde aldığı darbeler sonucu bacak ve boynunda ciddi derecede doku zedelenmesi meydana geldiği saptandı.

‘KiMSEYE SÖYLEME’

Duruşmada pedagog eşliğinde olayı anlatan M.A. ise ustasının kendisine defalarca tokat atıp, dövdüğünü söyleyerek, “Ustam bir gün müşteri ile tartıştı. Ona sinirlerince bana yukarı çık dedi. Daha sonra yanıma gelerek bana ‘Sen işe yaramazsın, bana zarar veriyorsun, ben stres yapıyorum’ diyerek tokat atıp triger kayışıyla bacaklarıma 30-40 kez vurdu. Bunları kimseye anlatma diyerek işten kovduğunu söyledi. Kardeşine dönüp, ‘Bu bizim başımıza bela olur. Ben bunun videosunu çekeyim’ dedi. Bana, ‘Şamandırayı ben kırdım şu malzemeyi de ben kırdım’ diye söyleterek videomu çekti. Korktuğum için ailemden kimseyi arayamadım. Eve gittiğimde annem-babam ne olduğunu sorunca ustamın beni dövdüğünü söyledim” dedi. Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.