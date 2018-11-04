Cizre'de huzur ve sanat bir arada
Güneydoğu’da, geçmişte terör ve şiddet olayları ile anılan yerleşim birimlerinin başında gelen Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte ilk kez defile düzenlendi.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcın, “Bu huzur ve güven ortamında vatandaşlarımız huzurla bu etkinliklere katılsınlar. Amacımız, güzel etkinliklerle bu kadim ilçemiz,tarihi, kültürü ve sanatıyla anılsın istiyoruz” dedi. Cizre Şehir Stadı’nda düzenlenen ‘Cizre Moda ile Buluşuyor’ etkinliğinde, ünlü modacı Hafize Ayık’ın ‘Yöresel kıyafetlerler modern tasarımlarla’ defilesi izleyicilerin beğenisini topladı. Geçmişi gelecekle buluşturmak, değerlere sahip çıkmak, kültür mirasımızı yeni nesillere tanıtmak amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında, defilenin ardından sahne alan Ferhat Göçer, birbirinden güzel şarkılarla Cizrelileri coşturdu. Konsere ilgi gösteren Ferhat Göçer hayranları, şarkılara alkışlarla eşlik etti.
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