Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu

Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaşları, 76 AV 976 plakalı kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirdi. Veteriner kontrolü için beklenirken, kamyonun içerisinde iple bağlı halde bulunan çoban köpeği, bu sırada kasadan atladı. Boynundan bağlı olduğu için köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı. Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, güçlükle tekrar kasanın üzerine çıkarak, ölümden döndü. Köpeğin bu zor anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.