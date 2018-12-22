Çocuğuna saldıran köpeği öldüren baba, 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı

Adana'da geçtiğimiz hafta çocuğuna saldırdıkları için pompalı tüfekle ateş açarak 1 köpeği telef eden, 1 köpeği de yaralayan T.K.'nın tutuklanma sebebiyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada müşteki M.G.'ye ait olduğu bildirilen köpeklere, şüpheli T.K.'nın pompalı tüfekle ateş açtığı, bunun üzerine kendisini uyaran bir diğer müşteki K.Ç.'yi de montunun altına sakladığı tüfeği göstererek tehdit ettiği iddialarıyla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli T.K.'nın 20 Aralık Perşembe günü sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahla tehdit' suçundan tutuklandığı kaydedilirken, şüpheli hakkındaki tutuklama kararının, kamuoyuna yansıdığı şekliyle hayvanlara yönelik işlendiği iddia edilen eylemler sebebiyle değil, müşteki K.Ç.'nin silahla tehdit edilmesi iddiasına yönelik olarak verildiği belirtildi.