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Yaşam

Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bıraktı!

Kocaeli'de çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki yağdı.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 11:05
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Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

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