Çocuk dostu festival

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali önceki gün başladı.‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ sloganıyla gerçekleşen ve azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşiyor, etkinlik 4 gün sürecek. Festival tam anlamıyla çocuk dostu bir program olma özelliği taşıyor.

Etnospor Kültür Festivali’nde kurulan Anadolu Ajansı çadırındaki savaş muhabirliği parkurunda katılımcılar, eğlenceli vakit geçirirken zamana karşı büyük çaba harcadı.

PROFESYONEL DESTEK

Teknolojinin egemenliği altına giren çocukların sosyalleşmesi, hayatın içine karışması ve spor yapmasını teşvik eden organizasyonda miniklerin ilgisini çekecek çok sayıda faaliyet mevcut. Geleneksel spor ve oyunları farklı kuşaklarla buluşturan festivalde çocuklar; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri gibi oyunları oynama şansına sahip. Ayrıca her yaş grubundan çocuğun ilgisini çekmeyi hedefleyen etkinlikte minikler ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak,profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali’nde Geleneksel kökbörü oyunu, Arjantin’in pato takımıyla birlikte oynandı.

Festivalde yöresel kültürlerin sergilendiği çadırlar da yer alıyor.

Mayıs Etnospor mevsimi olacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “2021’den itibaren, festivali 30 yıl kadar mayıs aylarında düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Geleneksel ile geleceği buluşturan festivali çok önemsediklerini vurgulayan Erdoğan “Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu” dedi. Bu yıl festivalin ekimde yapılma nedeninin, mayısın tamamının ramazan ayına denk gelmesi olduğu bilgisini veren Erdoğan “Festivali seneye de bu mevsimde yapacağız. 2021’den itibaren ise tekrar mayıs ayına döneceğiz. 30 yıl kadar da mayıs aylarında düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

MİSAFİRLE RENKLİYİZ

Etnospor Festivali’nin ilkinin Küçükçekmece’de başladığını hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sene Atatürk Havalimanı alanındayız. Gelecekte millet bahçesi olarak tasarlanması esnasında geleneksel sporların yaşatılmasına katkıda bulunmuş olacağımızı düşündük. Festivalimiz her sene misafir ülkelerle daha da büyüyor. Bu sene Arjantin’in pato sporu aramızda. Kırgız ve Kazakların oynadıkları kökbörü sporuyla benzer özellikleri olan bir spor dalı.