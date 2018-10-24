Çocuk gözüyle Ara Güler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgi evlerinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, geçen hafta İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler’in eserlerinin benzerlerini kendi imkanlarıyla çekmeye çalıştı. Çocukların çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla hizmet veren bilgi evinde eğitim alan öğrenciler, Güler’in eserlerine kendi imkanlarıyla hayat vererek, duayen foto muhabirine sevgilerini göstermek istedi. Çalışma kapsamında bazı öğrenciler eline fotoğraf makinesini alırken bazıları da Ara Güler’in eserlerine yansıyan insan manzaralarını canlandırmak için poz verdi. Gazi Akça Koca Bilgievi’ndeki eğitimlere katılan 5. sınıf öğrencisi Behlül Eyüp Erginalp “Ara Güler fotoğraf alanında önemli bir değer olduğu için bu değeri yaşatmak istedik’’ dedi.