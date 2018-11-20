Çocuk işçiliğiyle birlikte mücadele etmeliyiz

Çocuk işçiliğinin, küresel ve ulusal çaptaki sorunların başında geldiğini söyleyen Erdoğan, “Dünyada her 10 çocuktan biri parka değil, fabrikaya çalışmaya gidiyor. Çocuk işçiliğinin en yoğun olduğu Afrika’da 72 milyon çocuk saklambaç oynamak nedir bilmiyor çünkü yüklendikleri ağır işlerden dolayı bedenleri çok yorgun. Asya-Pasifik bölgesindeki 62 milyon çocuğun, ‘Büyüyünce ne olacaksın’ sorusuna verecekleri bir cevabı yok. Tarım sektöründe çalışan 107 milyon çocuk, sabahları sıcak yataklarından koparılarak ağır şartlarda çalışıyor, hepsinin elleri nasırlı” ifadesini kullandı. Erdoğan, vali eşlerine “Şehirlerimizin en yüksek mülki amirleri olan valilerimizin eşleri olarak sizler bu çocukların manevi annelerisiniz. Onların sizin çabanıza, gayretinize ihtiyacı var. Çocuk işçiliğiyle hep birlikte mücadele etmeli, onları okullarına döndürüp, geleceğe kazandırmalıyız. Gönül elçileri işte tam da bu nedenle var” şeklinde seslendi.