Çocuk parkına terk edilen at çocukların gözleri önünde çırpına çırpına can verdi Düzce’de çocuk oyun parkında, ölüme terk edilen at çocukların gözleri önünde çırpına çırpına can verdi. Atı kurtarabilmek için çabalayan çocukların çabası da sonuçsuz kaldı. Atın son anlardaki çırpınışları yürek parçaladı.