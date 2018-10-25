Aldığı yemeği yiyemeden can verdi

Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi 1391 Sokak girişinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, bank üzerinde hareketsiz halde yatan birini gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Kazakistan vatandaşı Alibek Badalov'a ait kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Alibek Badalov'un cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Badalov'un ölmeden önce aldığı yemeğin bir bölümünü ancak yiyebildiği görüldü.