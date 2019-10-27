Çocuk şampiyonun hedefi ‘büyük usta’lık

Slovakya’nın Bratislava kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda a 8’de 8 yaparak son tura kalmadan şampiyon olan ve dünya ELO sıralamasında 1798 puan ile ilk sırada bulunan Yağız Kaan Erdoğmuş, Kendisine 14 yaşına kadar büyük ustalık hedefi koyduğunu belirtti. Yağız, Avrupa şampiyonu olduktan ve yaş grubunda dünya ELO sıralamasında liderliği elde ettikten sonra sorumluluklarının arttığını vurgulayarak, “Ailemin, arkadaşlarımın ve çevremdekilerin benden beklentileri arttı, bunun farkındayım. Artık daha çok çalışıyorum. Türkiye’nin en genç büyük ustası olmak istiyorum. Aynı zamanda Türkiye’de büyük usta olma yaşını da 14’e düşürmek istiyorum” diye konuştu.

HAYATININ MERKEZİNDE

Yağız’ın babası Selahattin Erdoğmuş, çocuğunun hayatının merkezinde satrancın olduğunu söyledi. Oğlunun 5 yaşından beri satranç oynadığını dile getiren Erdoğmuş, “Yağız Kaan, kendisinden yaş ve reyting olarak daha büyük sporcularla mücadele etti ve kısa sürede bu başarıyı yakaladı. 8 yaşında, yaş ve reyting olarak yüksek birilerine karşı galip gelince kendine güveni çok arttı. Birkaç yıldır ELO sıralamasında Avrupa’da liderdik. Avrupa yaş gruplarında elde ettiğimiz başarı sayesinde şimdi de ELO sıralamasında dünya liderliğine oturduk” ifadelerini kullandı.