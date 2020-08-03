Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi

DHA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:22 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:22

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 14 EE 304 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, traktördeki Durkadın Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti, torunu A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durkadın Karakaya'nın cansız bedeni ise, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.