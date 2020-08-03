İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ağustos 2020 Pazartesi / 13 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9673
  • EURO
    8,2046
  • ALTIN
    441.115
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi
Yaşam

Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi

Bolu'da, A.K.'nin (13) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada A.K. yaralanırken, babaannesi Durkadın Karakaya (66) hayatını kaybetti.

DHA03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:22 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:22
ABONE OL

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 14 EE 304 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 

Kazada, traktördeki Durkadın Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti, torunu A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durkadın Karakaya'nın cansız bedeni ise, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.