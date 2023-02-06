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Yaşam

Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı: Ya rabbim çok şükür

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Diyarbakır Bağlar'da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, 'Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor' diyerek kurtarılanlarla konuştu. Hatay'da da yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

IHA6 Şubat 2023 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı: Ya rabbim çok şükür
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Bağlar'da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu.

Enkaz altında görüntülenen bir genç, "Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor "dedi.

Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı.

Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi.

ÇOCUKLAR ENKAZDAN BÖYLE ÇIKARILDILAR: YAŞAM ÜÇGENİNDE GÖZYAŞLARI

Hatay'da yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar ağlayarak kurtarma çalışmalarına katıldılar. Sürekli dua eden vatandaşlar, "Ya rabbim çok şükür. Allah'ım yardım et" dediler.

Çocuklar birer birer enkaz arasından çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu dikkat çekti.

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