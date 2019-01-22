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Çocuklar gülsün diye

Kanser derneklerine gönüllü destek veren ev hanımı Mehtap Ergen, tedavi gören çocukların organik iplerden örülmüş yıkanabilir ‘amigurumi’ oyuncaklara ihtiyacı olduğunu öğrenince oyuncakları temin etmek için harekete geçti.

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Ergen, rahatsızlıkları nedeniyle onkoloji kliniğinde bulunan çocukların tedavisinin uzun sürdüğünü, bu süreçte onları sevindirmek ve morallerini yüksek tutmak için destek olmak istediklerini söyledi. Kendisinin daha önce bez bebekler yaptığını, bu kez de tedavi gören çocuklar için örmeye karar verdiğini anlatan Ergen, “Sonrasında bunu kendi sosyal medya hesabımdan duyurdum. Sonuçta ciddi bir maliyeti de var, kendi başıma birkaç tane yapabilirdim” dedi. Durumu öğrenen iki ev hanımı arkadaşının yardımcı olmak istediğini bildirince Ege Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Kliniği’yle görüştüklerini dile getiren Ergen, şöyle devam etti: 

BOŞ OTURMAK İSTEMEDİK

Hastaneyle görüştük, 25 tane hastalarının olduğunu söylediler. ‘Ocak ayı sonuna kadar örebiliriz’ dedik ve arkadaşlarla başladık. Onların birazcık yüzlerini gülümsetebilmek, orada geçirdikleri zamana katkıda bulunmak için çeşit çeşit her yaş grubuna hitap edebilecek bebekler örmeye başladık. Desteğe ihtiyacı olan çocuklara faydamız olsun, boş oturmayalım diyerek sosyal sorumluluk projesi yapalım istedik.      

''Dağa HDP yoluyla gittim''

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