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Çocuklar havacılığı ‘Hürkuş’la sevecek

TUSAŞ, çocukların havacılığa olan ilgisini artırmak için Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen Hürkuş’un maceralarını içeren ‘Hürkuş ve Minik Dostları’ adlı bir hikaye çalışması hazırladı.

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Türk Hava Kuvvetlerinin pilot eğitiminde ihtiyaç duyduğu uçakların milli imkanlarla karşılanması amacıyla üretilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, çocukların eğitimine de katkı verecek. Türkiye’nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), çocukların havacılığa ilgisini artırmak için kahramanları üretilen hava platformları olan hikaye kitapları hazırlamaya başladı. Projenin ilk kitapları Hürkuş için hazırlandı. “Hürkuş ve Minik Dostları” isimli 2 bölümden oluşan hikaye kitapları, eğlenceli maceralarla birlikte TUSAŞ, Hürkuş, Türk havacılık sanayisinin dünü ve bugün geldiği nokta hakkında bilgiler içeriyor. Hürkuş’un doğduğu TUSAŞ tesislerinde başlayan macerada, Hürkuş’un kardeşleri Atak ve Gökbey helikopteri, Göktürk uyduları da unutulmuyor. 

SIRADA ATAK VAR 

Hikayede Hürkuş isminin neden seçildiği, Türkiye’nin ilk yerli uçağını tasarlayan ve üreten Vecihi Hürkuş’un kim olduğu, Türk havacılık sanayisindeki önemi anlatılıyor. Kitapta, Hürkuş’un 2006’da üretilmeye başlandığı, yeni pilotların yetiştirilmesinde ihtiyaç duyulan eğitim uçağı görevini üstleneceği bilgileri paylaşılıyor. TUSAŞ, öykü çalışmalarını insansız hava aracı Anka, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey gibi diğer hava araçlarıyla sürdürmeyi planlıyor.

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