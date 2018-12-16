Çocuklara ağaca çıkmayı gösterirken ağaçtan düştü
Samsun'da piknik yerinde çocuklara ağaca çıkmayı gösteren bir kişi ağaçtan düşerek ölümden döndü
- İHA
Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yeralan Mahallesi'nde meydana geldi. İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'de ikamet eden H.K.(34) hafta sonu dolayısıyla piknik yapmaya gitti. Çocuklara ağaca çıkmayı gösteren H.K., çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.
İHA'nın haberine göre, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.K tedavi altına alındı.
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